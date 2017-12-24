العميد المسماري : القيادة العامة ترحب بأي مبادرة تحل أزمة ليبيا وتساهم في إنهاء معاناة الشعب الليبي

أخبار ليبيا24-خاص-

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري في تصريح خاص لـ-أخبار ليبيا24 – ترحيب القيادة العامة بأي مبادرة تحل أزمة ليبيا وتساهم في إنهاء معاناة الشعب الليبي.

وأوضح العميد المسماري أن دور الجيش الوطني في الانتخابات القادمة , هو دور مختصر على الحماية والتأمين , و أن الانتخابات تختص بها المفوضية العليا للانتخابات , والمواطنين , وأنه في حال تم مطالبتهم من قبل مفوضية الانتخابات أو مجلس النواب بتأمين هذه الانتخابات سوف يقومون بذلك .

وأشار الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة, إلى أنه في حال تم انتخاب رئيس لليبيا بشكل حر ونزيه سيتم وضع القوات المسلحة تحت السلطة المنتخبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24