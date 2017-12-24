أمن شحات ينفذ عملية نوعية ضد إثنين من المهربين

كشف مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم عن القبض على شخصين بحوزتهما رأس تمثال يعود للعصر الروماني.

وقال بوأكريم إن عملية الضبط جاءت بعد أن ورد معلومات موثوقة لقسم البحث الجنائي عن وجود أشخاص يقومون بعرض قطع أثرية للبيع .

وأوضح أن عناصر قسم البحث الجنائي تمكنوا من ضبط الشخصين أمس السبت بحوزتهما رأس تمثال يعود للعصر الروماني.

وأشار بو كريم في تصريح نشرته وال إلى أنه تم إعداد كمين محكم لضبط الجناة، وبحوزتهما رأس تمثال روماني وصحن معدني لونه نحاسي، منوهاً إلى أن القطعة الفنية تعود لخمسين سنة ماضية .

ولفت إلى أن المديرية أخطرت مصلحة الآثار التابعة للحكومة المؤقتة بالواقعة، مضيفاً أنه تم إخطار مصلحة الآثار الليبية وبعد الاطلاع وحسب ما تنص عليه مواد القانون رقم 3 لسنة 1995م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن التاريخية فأنه لا يجوز تداول هذه القطاع أو الاتجار بها أو حتى الاحتفاظ بها وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية