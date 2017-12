هنأت البعثة الأممية، اليوم الأحد، الليبيين بمناسبة حلول الذكرى الـ66 لاستقلال ليبيا التي تصادف اليوم.

وقالت البعثة في تغريدة لها على موقع “تويتر” إنها “تأمل أن تمثل هذه المناسبة فرصة لتقارب وجهات النظر والمصالحة الشاملة في طريق بناء دولة المؤسسات الحديثة وسيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

