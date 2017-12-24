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#ليبيا_الآن| هنأ مجلس النواب الشعب الليبي بمناسبة الذكرى 66 لإستقلال ليبيا ،ودع…

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| هنأ مجلس النواب الشعب الليبي بمناسبة الذكرى 66 لإستقلال ليبيا ،ودعا الشعب الليبي نبذ اإلى الفرقة والتسامح والحفاظ على وحدة ليبيا .

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قناة الان

قناة الان

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