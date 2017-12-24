البعثة الأممية: نأمل أن تمثل ذكرى الإستقلال فرصة للمصالحة الشاملة في ليبيا

ليبيا – هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 الشعب الليبي بمناسبة حلول الذكرى الـ 66 لإستقلال البلاد.

وأعربت البعثة في تغريدةً على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اطلعت عليها المرصد عن أملها أن تمثل هذه المناسبة فرصة لتقارب وجهات النظر والمصالحة الشاملة في طريق بناء دولة المؤسسات الحديثة وسيادة القانون وتحقيق العدالة الإجتماعية في ليبيا.

تهنئ بعثة الأمم المتحدة للدعم الشعب الليبي بمناسبة حلول الذكرى الـ 66 لاستقلال ليبيا وتأمل ان تمثل هذه المناسبة فرصة لتقارب وجهات النظر والمصالحة الشاملة في طريق بناء دولة المؤسسات الحديثة وسيادة القانون وتحقيق العدالة الإجتماعية.

كل عام وليبيا وشعبها الكريم بألف خير وسلام ونماء pic.twitter.com/GBWKfcQRnL

— UNSMIL (@UNSMILibya) December 24, 2017

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