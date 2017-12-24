تنظيم حفل إشهار جمعية رواد الأشعة في مصراتة

نظم في مستشفى مصراتة أمس حفل إشهار جمعية رواد الأشعة، وهي مؤسسة مجتمع مدني متخصصة، تعمل على تطوير استخدام الأشعة في المجال الطبي، بحضور عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة الدائمة للصحة بالبلدية محمد التومي .

وتخلل الحفل حسبما أفاد به المجلس البلدي عبر صفحته على الفيسبوك معرضا تعريفيا بالأشعة ونشأتها واستخداماتها، نفذه أعضاء الجمعية، وإلقاء عدد من الكلمات المؤكدة على أهمية التكامل بين المؤسسة والمستشفى وكل المؤسسات الصحية، من أجل رفع مستوى المجال الطبي، وضرورة دعم المؤسسات التخصصية المهنية في المدينة .

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