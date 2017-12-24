أهداف متعددة تنتظر المنتخب في مواجهة الأردن غدًا

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدًا الإثنين مباراته الودية المرتقبة مع مضيفه المنتخب الأردني على استاد الملك عبد الله الثاني بالعاصمة عمان.

ودخل المنتخب الوطني في معسكر بمدينة القويسمة بالأردن منذ ثلاثة أيام، ضمن برنامج إعداد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين بالمغرب في 13 يناير المقبل.

ويسعى «فرسان المتوسط» في مواجهة الأردن إلى الخروج بعدة فوائد فنية، منها تحقيق فوز معنوي، واختبار عدد من اللاعبين الذين يتم اختيارهم لأول مرة.

على الجانب الآخر، يتطلع «النشامى» للوصول للجاهزية المثالية قبل مواجهة فيتنام في مارس المقبل في ختام مشوار التصفيات الآسيوية التي حسم فيها التأهل للنهائيات قبل جولة واحدة بعدما فاز على كمبوديا بهدف.

وسيتوجه المنتخب الليبي بعد المباراة إلى تونس، حيث يقيم معسكرًا تدريبيًّا هناك، يلتقي خلاله منتخب السودان في مباراة ودية في إطار تحضيراته لـ«الشان».

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