«العليا للانتخابات» تنفي وجود زيادة وهمية بالسجلات

المتوسط:

نفى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، وجود زيادة وهمية في سجلات الناخبين، مؤكدًا أن هناك خبراء من الأمم المتحدة يراقبون المفوضية فيما يستطيع كل مواطن ليبي أو ناخب أن يقدم طعناً في السجلات على أن يثبت أن الأرقام غير صحيحة.

وأكد «السائح»، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أن المفوضية تسعى لأن تتخطى نسبة المسجلين الـ 50% ليتحقق الاستعداد للانتخابات المقبلة في العام 2018، حيث تهدف الخطة المعدة تحقيق رقم طموح وهو إضافة مليون مواطن لسجل الناخبين، موضحًا أن هذا العدد لا يتضمن مليون ونصف المليون ناخب مسجلين أصلاً في المنظومة في وقت سابق.

وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن عملية التسجيل هي عملية فنية رقمية بحتة ولا يستطيع أحد أن يدخل على المنظومة ويغير ما فيها لأنها مرتبطة بمصلحة الأحوال المدنية ولا يمكن الدخول إلى المصلحة إلا عن طريق الرقم الوطني للمواطن.

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