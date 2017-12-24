حلقة نقاش بجامعة طرابلس للتوعية بمخاطر العنف وخطاب الكراهية عبر الإذاعات المسموعة

أعلنت المنظمة الليبية لمناهضة العنف وخطاب الكراهية، وبالتعاون مع كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس، تنظيمها بعد غد الثلاثاء حلقة نقاش تحت شعار : “سمعني طيب”، حول التوعية بمخاطر العنف وخطاب الكراهية عبر الإذاعات المسموعة.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على الفيسبوك أن اللقاء الحواري وبمشاركة عدد من الكتاب والإعلاميين الليبيين، يهدف إلى نشر توعية تثقفية واسعة بمخاطر العنف، وخطاب الكراهية عبر الإذاعات المسموعة، وتأثيرها فيما تحمله من أبعاد على المجتمع الشبابي في ليبيا.

وفي السياق ذاته دعت المنظمة والكلية الأكاديميين والإعلاميين والمهتمين للحضور والمشاركة في الحوار حول موضوع حلقة النقاش.

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