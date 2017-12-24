هل قتلت قنابل اليورانيوم حارسة القذافي "فتحية قشوط" ؟

قالت صفحات تابعة لأنصار النظام السابق إن جثمان الحارسة السابقة للقذافي فتحية قشوط لايزال فى سوريا.

واستغربت تلك المصادر من عدم تكفل أي جهة بنقل جثمان الراحلة الى مسقط راسها في ليبيا.

وفي سياق متصل تحدث أطباء عن وجود ادلة على وفاة قشوط متأثرة باصابتها باشعاع كيمياوي .

وقالت المصادر :”اليورانيوم المنضب قتل فتحية قشوط ،لإخفاء الأدلة عن قصف طرابلس بقنابل قذرة، الآن فهمنا لماذا تم هدم باب العزيزية على عجل ، انا لله وانا اليه راجعون، ،اللهم أغفر لها و ارحمها” .

وتساءلت المصادر :هل تم قصف باب العزيزية 2011 بقنابل يورانيوم منضب ؟، فتحية قشوط كانت مصابة بورم اسمه ميزوثيليوما mesothelioma وهذا الورم ينتج عن التعرض المعادن الثقيلة و الاسبستوس .

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