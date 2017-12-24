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بذكرى الاستقلال.. “الرئاسي” يدعو “المعرقلين” إلى “الرُشد”

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا المجلس الرئاسي، في رسالة بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال ليبيا، المعرقلين إلى أن يعودوا إلى رشدهم لمسار التوافق وللمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات.

وقال “الرئاسي” إن ليبيا تعيش ذكرى الاستقلال في ظروف صعبة ووسط صراع سياسي تسبب في انقسام مؤسسات الدولة والمعاناة للمواطنين، داعيا جميع الليبيين إلى لم الشمل ووحدة الصف.

وأضاف أن الاستقلال جاء بعد تاريخ بطولي سطره الآباء والأجداد بدمائهم في ملاحم قدموا خلالها نصف تعدادهم من أجل حرية واستقلال بلادهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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