«المسماري» يوضح دور الجيش الوطني في الانتخابات المقبلة

المتوسط:

رحب الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري، بالانتخابات الليبية المقبلة، مؤكدًا أن القيادة العامة تقبل بأي مبادرة لحل الأزمة الليبية لإنهاء معاناة الشعب الليبي.

وأوضح «المسماري»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن دور الجيش الوطني في الانتخابات المقبلة، مختصر على الحماية والتأمين في حال تم مطالبته بذلك من قبل المفوضية أو مجلس النواب .

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة، أنه في حال تم انتخاب رئيس لليبيا بشكل حر ونزيه سيتم وضع الجيش تحت السلطة المنتخبة، موضحًا أن الانتخابات تختص بها المفوضية العليا للانتخابات والمواطنين.

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