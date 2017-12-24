الملك سلمان وولي العهد السعودي يهنئان السراج بالذكرى 66 لاستقلال ليبيا

بعث كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال ليبيا.

وأعرب العاهل السعودي في برقية التهنئة التي بعث بها إلى السراج ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الأحد، «باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لمعاليه، ولحكومة وشعب ليبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار».

وأشاد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، «بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة».

كما أعرب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في برقية التهنئة للسراج «عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لمعاليه، ولحكومة وشعب ليبيا الشقيق والمزيد من التقدم والازدهار».

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