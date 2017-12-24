ليبيا_الآن| أكد الناطق بإسم قيادة الجيش الليبي أحمد المسماري ،أن زيارة وزير ال…

#ليبيا_الآن| أكد الناطق بإسم قيادة الجيش الليبي أحمد المسماري ،أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لرغبة فرنسا بحل الأزمة الليبية وإلتزاما بإتفاق باريس المرعي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتنفيذاً لمخرجات، وأن القيادة ترحب بالإنتخابات على أن تكون حرة ونزيهة، بإشراف قضائي ليبي ومراقبة من المجتمع الدولي ،وأن القيادة العسكرية وعلى وجه الخصوص خليفة حفتر ،لا تبحث عن السلطة أو السيطرة من خلال المطالبة بالإنتخابات بل تبحث عن قيادة مدينة ليبية منتخبة ديموقراطياً لتصل بليبيا إلى بر الأمان .