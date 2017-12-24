بلدية تاورغاء: الأوضاع في تاورغاء أفضل من نظيرتها في المخيمات ويمكن العيش فيها

ليبيا – كشف عضو المجلس المحلي تاورغاء عبد النبي بو عرابة عن إندلاع حريق بمخيم للمهجرين في منطقة سيدي السايح الذي تقطنه قرابة الـ60 أسرة حيث مثل إحتراق المخيمات أحد الأسباب التي دعت الأهالي للخروج والمطالبة بحقها الشرعي للعودة إلى الديار.

بو عرابة أوضح في تصريح صحفي لقناة النبأ أمس السبت تابعته صحيفة المرصد بأن الأهالي يرون في العودة حلا حقيقيا لأزمتهم لأن تقديم المساعدات لهم لا يعد حلا وهو ما يحتم على الدولة ومسؤوليها إتخاذ قرار شجاع بعودتهم وتوفير الأموال اللازمة لذلك مبيناً بأن حرائق المخيمات مستمرة بسبب الأمطار وسوء منظومة الكهرباء في المخيمات مطالبا في ذات الوقت أهالي مصراتة بالتدخل بشجاعة والتعاضد ونسيان الأحزان وإنهاء أزمة سكان تاورغاء.

وأضاف بأن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد عقد إجتماع بين المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء ووزيري الدولة لشؤون المهجرين والحكم المحلي بحكومة الوفاق وقد يحضره أحد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لوضع حل للأزمة مبيناً بأن من تظاهروا أمام مقر المجلس طالبوا بالعودة إلى تاورغاء ليعد الرئاسي بحل القضية فيما لا تتوافر أية معلومات بشأن تعرضهم للإهانة من قبل المتواجدين في المجلس وبأن على من صرح بذلك تحمل مسؤولية تصريحه.

وأشار بو عرابة إلى قيام المجلس المحلي تاورغاء بزيارات عدة إلى المدينة من أجل تقييم الأوضاع فيها حيث وجد بأن العيش فيها وفي منازلها أفضل من العيش في المخيمات وتم تقييم المدارس وإرسال رسالة لمدير الشركة العامة للكهرباء لإيصال الطاقة لتاورغاء ولم ينفذ أي شيء حتى الآن مؤكداً مطالبة المجلس بالعودة قبل الأهالي للبدء في ترتيب أوضاع المدينة وتجهيزها لتكون صالحة عند عودة أهلها إلا أن هذا الأمر لم يتم.

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