الدايري يتهم دول اجنبية بإحباط الحل السلمي للازمة الليبية 

المتوسط:

اتهم وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة محمد الدايري، الدول الاجنبية التي تدخلت في الشأن الليبي بالتسبب في احباط عملية التوصل الى حل سلمي للازمة الليبية.

وبين الدايري خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو أن الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا تعمقت بسبب التدخل الخارجي في الشأن الليبي.

واشار الدايري الى ان الظروف التي تعاني منها البلاد، تسببت في تزايد التهديد الإرهابي للجماعات المدعومة من بعض الدول وبعض الأطراف الليبية .

من جانبه اكد بوغدانوف على موقف بلاده الدعم للحوار السياسي الموسع بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتا إلى أنهم على اتصال مع ممثلي القوى السياسية في ليبيا.

واوضحت الخارجية الروسية في بيان لها ان الدايري وبوغدانوف بحثا بعض الجوانب العملية للعلاقات الروسية الليبية.

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