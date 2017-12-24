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#ليبيا_الآن| قالت الحكومة الإيطالية أن ما يصل إلى 10 ألاف شخص ، تقطعت بهم السبل…

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قالت الحكومة الإيطالية أن ما يصل إلى 10 ألاف شخص ، تقطعت بهم السبل فى مخيمات اللاجئين ومراكز الإعتقال فى ليبيا ،يمكن نقلهم إلى اوروبا فى عام 2018 دون مخاطر و من خلال ممرات إنسانية.


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