#ليبيا_الآن| قالت الحكومة الإيطالية أن ما يصل إلى 10 ألاف شخص ، تقطعت بهم السبل فى مخيمات اللاجئين ومراكز الإعتقال فى ليبيا ،يمكن نقلهم إلى اوروبا فى عام 2018 دون مخاطر و من خلال ممرات إنسانية.



