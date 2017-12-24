مستشار سابق لعملية الكرامة: حفتر تعاقد مع شركة يملكها إسرائيلي للترويج له

قال المستشار السياسي السابق لقائد قوات الكرامة محمد بويصير: إن خليفة حفتر وقع عقدا بأكثر من 6 ملايين دولار مع شركة علاقات عامة بكندا، بداية عام ألفين وستة عشر، للترويج له في الولايات المتحدة الأمريكية.

واتهم بويصير، في منشور علة صفحته في فيسبوك، حفتر بالتعامل مع شركة علاقات عامة يملكها “آري بن مناش” وهو موظف سابق بحكومة الاحتلال الإسرائيلي والموساد.

وأوضح مستشار حفتر، أن “بن ماناش” تواصل مع القيادة العامة بالمرج لنصحهم بعدم التعامل مع الإسرائليين، لأن ذلك سيأتي بأثر عكسي، حسب قوله.



وتأتي تصريحات بويصير في رد له، على نشر قائد قوات الكرامة اللواء التقاعد خليفة حفتر، دراسة قال إن بويصير أعدها له في إبريل الماضي، لترويج مشروعه في الولايات المتحدة ودعمه عسكريا وسياسيا وأن حفتر رفض الدارسة.

وكشف المستشار السياسي السابق لحفتر، تفاصيل هذه الدراسة التي أعدها أواخر عام 2015 قبل الانتخابات الأمريكية، بطلب من حفتر، وأنه حاول المساعدة دون أجر لكن الدراسة أوقفت بعد موافقة حفتر عليها، ليعلم بداية العام 2016 أن حفتر وقع مع الشركة المذكورة التي يملكها الإسرائيلي ” آري بن مناش“.

واعتبر بويصير، أن ما تهدف إليه ميلشيات الكرامة من الترويج لهذه الأخبار الملفقة عنه، يأتي بعد فشلهم وقربهم من الانهيار ليفتحوا حربا مع أشخاص، وأن هذه هي المرحلة الأخيرة من قصة حفتر، الذي تقوده محدودية قدراته اليوم لمصير “بلاديتش” أو حتى “عيديد”، على حد وصفه.

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