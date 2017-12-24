مفوضية اللاجئين ترحل قاربة 130 مهاجرا من ليبيا إلى النيجر

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عن إجلاء 129 مهاجرا غير قانوني من ليبيا إلي النيجر، ضمن إطار برنامج العودة الطوعية.

وأضافت المفوضية اليوم الأحد، أن المهاجرين الذى أجلتهم من ليبيا يحملون جنسيات من إثيوبيا، وإريتريا، والسودان والصومال وجنوب السودان، منوهة إلى أن عددا المهاجرين المرحلين من ليبيا إلى النيجر بلغ 228 مهاجرا. وفق ما نقلته المفوضية على صفحته الرسمية في تويتر

وكانت المفوضية قد أعلنت منتصف الشهر الجاري، عن إجلاء قرابة 99 مهاجرا من ليبيا إلى النيجر ضمن برنامج العودة الطوعية.

واستقبلت إيطاليا الجمعة الماضية 160 مهاجرا من ليبيا، ممن يحق لهم الحصول على الحماية الدولية، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.

وأعلنت المفوضية مطلع الشهر الجاري عن إجلاء أكثر من 15 ألف مهاجرا من ليبيا إلى دول أخري، مؤكدة أنها تسعى إلى إجلاء نفس العدد مع حلول نهاية العام الجاري.

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