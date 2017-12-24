القبض على شخص حاول التسلل خلسة من ليبيا إلى تونس

ألقت فرقة الحدود البرية للحرس التونسي بمنطقة ذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين، جنوب البلاد والحدودية مع ليبيا، القبض على شخص يحمل الجنسية التونسية مجتازا للحدود الليبية خلسة ومحاولا التسلل إلى التراب التونسي، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأحد 24 ديسمبر 2017. وتمت إحالة العنصر المذكور على فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس التونسي برمادة، جنوب البلاد. وتعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس التونسي برمادة بمواصلة التحريات مع العنصر انف الذكر واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

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