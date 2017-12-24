«نملة» ينذر فرق القمة: احذروا من عودة الأخضر

أكد هداف فريق الأخضر، محمد موسى الدرسي، أنَّ الإصابة هي التي أبعدته عن التألق منذ بداية الموسم، قبل أن يمارس هوايته التهديفية من جديد في آخر ثلاث مباريات، سجل فيها ثلاثة أهداف.

وقال الدرسي، الملقب بـ«نملة» في تصريحات صحفية: «انتظروني مع الأخضر مع انطلاق مرحلة الإياب بالدوري الممتاز، فأستطيع التأكيد على أنه سيكون هناك فارق كبير مع المدرب الجديد، طاهر جبريل، وعبد الله الشيخي، وسيعود الأخضر لمكانه الطبيعي رغم الظروف والمشاكل التي تمر بالنادي»، وفقًا لـ«كووورة».

وأضاف «نملة»: «الأخضر لا يتوقف على أي لاعب، فهو مؤسسة كبيرة، مع احترامي للاعبين فؤاد التريكي ومحمد عياد، كما أن عودة الزيداني للأخضر أمر طبيعي لأنه فريقه السابق، ونشم فيه رائحة الزمن الجميل، وسنستفيد منه بشكل كبير».

وحول إمكانية ضمه للمنتخب الوطني، قال الدرسي: «لعبت لمنتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، وسأثبت للجميع في الإياب أني جدير باللعب للمنتخب الأول».

وعن رأيه باللاعبين الأفضل في الدور الأول للدوري، قال الدرسي: «من أفضل اللاعبين في الدوري الليبي من وجهة نظري، عامر التاورغي وعمر شحات ومحمد عيسى وطاهر البرعصي وعبد الله العرفي وربيع اللافي وخالد مجدي، فهم الأفضل حاليًّا».

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