إيطاليا “تفتح الباب” لـ10 آلاف مُهاجر في ليبيا

أعلنت إيطاليا على لسان وزير داخليتها ماركو منيتي، أن حوالي 10 آلاف مهاجر من الذين يتواجدون في مراكز الإيواء الليبية، بإمكانهم أن ينتقلوا إلى القارة الأوروبية في العام المقبل.

وقال الوزير الإيطالي، في تصريحات لصحيفة “لاروبوبليكا” الإيطالية، إن المُهاجرين المستهدفين بإمكانهم الانتقال إلى أوروبا من خلال ممرات إنسانية، مبينا أن 30 ألف مهاجر لن يتمكنوا من الحصول على “حق اللجوء” ممكن أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية “طوعا” في 2018.

وكان 162 لاجئا، من الأكثر احتياجا للمساعدة، وصلوا إلى روما قادمين من ليبيا، عبر طائرة عسكرية، في سابقة لم تُقدم عليها إيطاليا قبل ذلك.

