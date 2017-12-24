مجلس النواب والبعثة الأممية يهنئان الشعب الليبي بذكرى الاستقلال

هنأ مجلس النواب الليبي الأحد، كافة أنباء الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال ليبيا، التي تصادف يوم 24 من دسمبر من كل سنة.

وذكر المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن هذا الاستقلال جاء نتيجة كفاح الأباء والأجداد، وإيمانهم الصادق بليبيا وسيادتها، ورفضهم للوصاية والاستعمار.

ودعا المجلس الشعب الليبي، إلى الاقتداء بالآباء الأوائل، الذين عملو لصالح الوطن، بالصفح والتسامح ووحدة الصف والمصالحة، للمساهمة في توحيد ليبيا والحفاظ على سيادتها.

وفي السياق ذاته، هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشعب الليبي بمناسبة حلول الذكرى الـ 66 لاستقلال ليبيا، آملة أن تمثل هذه المناسبة فرصة لتقارب وجهات النظر والمصالحة الشاملة في طريق بناء دولة المؤسسات الحديثة وسيادة القانون وتحقيق العدالة الإجتماعية.

وتشهد ليبيا اليوم الأحد الذكرى 66 لاستقلالها، بعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة على في عام 1951 استقلال ليبيا والاعتراف بها كدولة مستقلة.

ومرت ليبيا منذ استقلالها بخمسة أنظمة للحكم، وهي نظام ملكي فيدرالي، نظام ملكي موحد، نظام جمهوري، نظام جماهيري، دولة ليبيا.

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