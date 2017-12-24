صوان: يجب الاستفتاء على الدستور أولا ثم إجراء انتخابات

رحب رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان خلال لقاء له مع موقع بوابة أفريقيا الإخبارية بدعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لإجراء انتخابات عامة في ليبيا 2018، معللا ذلك بضرورة وضع حد لعمل الأجسام المنتهية الصلاحية سواء المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب.

ودعا صوان، السبت، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى الإعلان عن استفتاء عام على مشروع الدستور المنجز من طرف الهيئة المنتخبة قبل إجراء هذه الانتخابات.

مضيفا أن الخطوة الصحيحة قبل الانتخابات هي إجراء استفتاء على الدستور.

وحذر رئيس حزب العدالة والبناء من الاستماع إلى الاصوات التي تتحدث بالنيابة عن الشعب الليبي وتقول، إن الليبيين لا يريدون الدستور، ما يُوجِب على بعثة الأمم المتحدة رعاية الاستفتاء على الدستور عبر صناديق الاقتراع.

وفيما يخص المصالحة الشاملة في ليبيا قال صوان، إن حزب العدالة والبناء كان ولا يزال طيلة كل الفترة الماضية مع المصالحة الشاملة في ليبيا، والتي لا تستثني أحدا، حيث دعا الحزب مرارا وتكرارا إلى وقف الاقتتال بين الليبيين.

وأضاف صوان أن الحزب نجح نسبيا في المنطقة الغربية والجنوبية مع قوى سياسية أخرى في إقناع كل الأطراف بعدم جدوى استعمال السلاح، وأسهم في توقيع اتفاق الصخيرات الذي نقل المعركة في ليبيا من معركة على الأرض بالسلاح إلى حوار على الطاولة، آملا أن ينتهي الصراع قريبا.

وفيما يخص المصالحة مع أنصار القذافي، قال صوان إن موقف العدالة والبناء كان واضحا من البداية، وهو أن كل ليبي سواء كان في الداخل أو في الخارج، مهما كان انتماؤه الفكري للنظام السابق أو لغيره فإنه مرحبٌ به في ليبيا، ما لم يكن مطلوبا للقضاء الليبي؛ لارتكابه جريمة واضحة، رافضا أي محاكمة للناس على أفكارها، أو معاقبة الناس على توجهاتها.

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