العامة للكهرباء: إيقاف تزويد مصانع الحديد والأسمنت بالطاقة الكهربائية لمواجهة الذروة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن إيقاف تزويد “كبار المستهلكين” من مصانع حديد وأسمنت بالطاقة الكهربائية، وذلك لمواجهة الذروة الشتوية.

وأوضحت العامة للكهرباء، في صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الخطوة ستساهم في توفير أكثر من 400 ميقا وات، للاستفادة منها في الاستهلاك المنزلي والمؤسسات التعليمية والصحية.

ونوهت الشركة، أنه في فترة الذروة الشتوية يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير، الأمر الذى يترتب عليه عجزا في في تلبية الطلب المتزايد، وطرح الأحمال لساعات طويلة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت الخميس، عن خروج وحدات بخارية في محطتى الزاوية والخمس، بسبب سوء الأحوال الجوية وأن فرق الصيانة تعمل لإرجاع الوحدات إلى العمل.

وعانت المنطقة الغربية خلال الأيام الماضية انقطاعات في التيار الكهربائي، تصل إلى ثماني وتسع ساعات في اليوم، مما أدى إلى انزعاج الشارع بسبب هذه الانقطاعات مع استمرار انخفاض دراجات الحرارة.

ونشرت الشركة العامة للكهرباء صورا تظهر أعمال الربط والصيانة يقوم بها مهندسي و فني الشركة، لإصلاح الأعطال التي تسببت الرياح في انقطاعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر