اخبار ليبيا الان عاجل

#ليبيا_الآن| #فيديو | هنأ السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت كل الليبيين با…

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


#ليبيا_الآن| #فيديو | هنأ السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت كل الليبيين بالنيابة عن السفارة البريطانية ، بمناسبة الذكرى 66 لإستقلال ليبيا ، ويؤكد أنهم جاهزون لمساعدة ليبيا في بناء دولة ليبية مزدهرة ومستقرة من خلال دعم خطة دعم الأمم المتحدة.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك