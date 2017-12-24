ليبيا_الآن| #فيديو | هنأ السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت كل الليبيين با…



#ليبيا_الآن| #فيديو | هنأ السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت كل الليبيين بالنيابة عن السفارة البريطانية ، بمناسبة الذكرى 66 لإستقلال ليبيا ، ويؤكد أنهم جاهزون لمساعدة ليبيا في بناء دولة ليبية مزدهرة ومستقرة من خلال دعم خطة دعم الأمم المتحدة.