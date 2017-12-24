مينيتي يتحدث عن ترحيل 10 الاف مهاجر في ليبيا

المتوسط:

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أن قرابة عشرة آلاف شخص عالقون فى مخيمات لاجئين في ليبيا يمكن أن يستفيدوا العام القادم من ممرات إنسانية، تمكنهم من اللجوء إلى أوروبا.

وبين مينيتي خلال مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية أنه “انطلاقا من أهداف منظمة الهجرة الدولية فإن ثلاثين ألف مهاجر لا يملكون الحق فى اللجوء يمكن إعادتهم إلى بلدانهم طوعا سنة ألفين وثمانية عشر”، مشيرا إلى أن ثمانية عشر ألفا فعلوا ذلك في العام الجاري.

وتابع مينيتي “أنه بالتعاون مع السلطات الليبية أقمنا نموذجا جديدا للإدارة فى الضفة الأخرى من المتوسط”، واعرب مينيتي عن ارتياحه لاتفاق روما وطرابلس، “لتمكين مفوضية اللاجئين من أن تختار في ليبيا من يحق لهم الاستفادة من مساعدة دولية”.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ إيطاليا إجراءات ذات مصداقية، وحزم، بالتعاون مع حرس السواحل الليبيين من أجل تحسين مراقبة التدفق “غير الشرعي” للمهاجرين الواصلين بحرا.

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