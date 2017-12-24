شركة الكهرباء توقف تزويد مصانع الحديد والإسمنت بالطاقة الكهربائية

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إضطرارها إيقاف تزويد كبار المستهلكين من مصانع حديد وإسمنت من الطاقة الكهربائية.

وأكدت شركة الكهرباء في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه على أن هذا الإيقاف سيترتب عليه توفير ما يقدر بأكثر من 400 ميجاوات للإستفادة منها في الإستهلاك المنزلي والمؤسسات التعليمية والصحية.

وأرجعت الشركه إتخاذها هذا الإجراء إلى حرصها على مواجهة الذروة الشتوية التي يتزايد فيها الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير ويترتب عن ذلك عجزاً بتلبية الطلب المتزايد وطرح أحمال لساعات طويلة.

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