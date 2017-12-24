الكدي : حفتر يسعي للسيطرة على ليبيا لسبع سنوات قادمة رغم انهيار شعبيته

أكد الكاتب الليبي عمر الكدي أن خليفة حفتر يسعى للسيطرة على حكم ليبيا، مبينا أنه لا يحظى بأي دعم شعبي، بل أن من كانوا يمكن أن يناصروه بدأوا في التخلي عنه، لافتا الى أنه دخل نفقا لن يستطيع الخروج منه، وحذر من أن استمرار الازمات في ليبيا في ظل وجود حفتر وإصراره على مواقفه قد يؤدي الى تقسيم البلاد.

وقال الكدي في مقال نشره في صحيفة القدس العربي الجنرال في متاهته إن خليفة حفتر شكل “مشكلة منذ عودته من منفاه في لانغلي بالولايات المتحدة” بعيد أحداث فبراير 2011، حيث “وصفه رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل بـ«المتعجرف».

وأضاف كدي “حتى يتخلص منه عمد رئيس الحكومة المؤقتة السابق علي زيدان إلى ترقيته من رتبة عقيد إلى رتبة لواء وأحالته إلى التقاعد، ولكن حفتر كون جيشا في أواخر 2011 ، وبعد أن بدأت عمليات اغتيال ضباط الجيش والشرطة والقضاة ووكلاء النيابة والصحافيين والنشطاء في بنغازي، تحرك حفتر وألقى بيانا على قناة «العربية» في فبراير 2014 سمي بالانقلاب التلفزيوني، مما جعل علي زيدان يصدر مذكرة باعتقاله، إلا أن علي زيدان أجبر على الفرار من طرابلس إلى مالطا، قبل أن يعين المؤتمر العام السابق الذي هيمن عليه الإسلاميون وزير الدفاع عبد الله الثني رئيسا للحكومة المؤقتة وليجبر بعد أشهر على الفرار من طرابلس إلى مدينة البيضاء شرق البلاد.”

وأشار كدي الى أنه أجبر الثني على الانصياع له والاعتراف به من خلال التضييق عليه ومنعه من السفر .

وأضاف أن “حفتر يمضي قدما في مخططه الذي يتلخص بتشكيل مجلس عسكري يحكم البلاد لمدة سبع سنوات، إلا أن التوصل إلى اتفاق الصخيرات حال دون ذلك، فالاتفاق أسفر عن تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق – غير المعتمدة” كل منهم يمثل شخص يملك نفوذا.

وتابع “ومن البداية أدرك الجميع أن هذا العدد من الربابنة يكفي لإغراق أكبر السفن، ولم تنجح محاولات المبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر في تقريب وجهات النظر، بل أن حفتر لم يقابله إلا مرة واحدة وترك أمره لعقيلة صالح الذي كان يماطله بدهاء منتظرا نهاية الاتفاق يوم 17 ديسمبر 2017”.

وقال الكاتب “ومع مرور الوقت أدرك صالح أنه لن يكون شريكا في السلطة وعندها بدأ يتغير ويؤيد الذهاب إلى الانتخابات، خاصة إذا ضمن وجوده في المجلس الرئاسي الذي سيتكون هذه المرة من ثلاثة رؤوس فقط، مضيفا “وبالرغم من موافقة حفتر على الذهاب إلى الانتخابات في تصريحاته الأخيرة خلال زيارته إلى روما قبل أيام، إلا أن مشكلته الرئيسية هي أنه لو ترشح إلى الانتخابات الرئاسية فعليه نزع بذلة المشير، ولكن إذا فشل في الانتخابات لن يستطيع العودة إلى بذلته وعندها سيفقد كل شيء، وهكذا لجأ إلى خيار التفويض … لينتهي الاتفاق السياسي وتنتهي كل الأجسام المنبثقة عنه ويفوض الشعب خليفة حفتر قائدا للبلاد، وهو ما لخصه خطاب حفتر في اليوم نفسه”.

وأكد كدي أنه “عمليا لا يستطيع حفتر فرض إرادته على كل البلاد لا سياسيا ولا عسكريا، فمن الناحية السياسية يظل غرب البلاد الذي يشكل أكثر من 62 في المئة من عدد الناخبين هو الذي يحدد من يحكم البلاد، كما أن شعبية حفتر بدأت في الانكماش منذ صدامه مع المتحدث السابق باسمه محمد حجازي الذي ينحدر من قبيلة الدرسة، وأيضا وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق غير المعتمدة فرج قعيم الذي أتهم حفتر بمحاولة اغتياله، كما أن القمع الذي طال النشطاء والصحافيين في شرق ليبيا وما يجري في سجن قرنادة سيجعل الكثيرين يترددون في انتخاب حفتر”.

وأضاف “عسكريا لا يستطيع أيضا فرض إرادته على جميع الليبيين، فهناك قوى عسكرية في بعض المناطق، وعلى الرغم من اختلافها “في قضايا كثيرة إلا أنهم على موقف واحد من حفتر، أما حلفاؤه في الزنتان فتغير موقفهم من حفتر بعد أن عين السراج اللواء أسامة الجويلي قائدا عسكريا للمنطقة الغربية، والذي تمكن مؤخرا من السيطرة على منطقة ورشفانة ، وفي الجنوب لا يستطيع حلفاء حفتر هزيمة القوة الثالثة، ولكنه يستطيع السيطرة على شرق ليبيا مما يجعل من سيناريو التقسيم أمرا واردا إذا طالت الأزمة”.

وتابع كدي في مقاله أنه “منذ تعيينه مبعوثا أمميا لدى ليبيا استمع غسان سلامة إلى معظم الأطياف الليبية، وخرج بنتيجة تفيد أن بلادا تعيش في ظل سلطتين تشريعيتين وثلاث حكومات لن تستطيع التوحد، في البداية اقترح تعديل الاتفاق السياسي بحيث يشكل مجلسا رئاسيا من ثلاثة أعضاء وحكومة يعينها المجلس، ولكن المادة 15 من الاتفاق السياسي ظلت عقدة المنشار، وهي المادة التي تنص على أن المجلس الرئاسي يعين المرشحين إلى المناصب السيادية العليا في الدولة سواء كانت عسكرية أو أمنية أو مدنية، وحفتر يرفض هذه المادة ويطالب بإلغاءها وحتى لو ألغيت فإنه يرفض أن يكون تحت السلطة السياسية في البلاد، وبالتالي رأى سلامة أن الحل الأمثل هو الذهاب إلى الانتخابات لانتخاب رئيس واحد وبرلمان واحد وتشكيل حكومة واحدة بدلا من هذه الفوضى. ”

كما بيّن الكدي أن “اتفاق وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس في اجتماعهم الأخير على خيار الانتخابات ودعم خطة سلامة، بالإضافة إلى تأييد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والجامعة العربية لخطة سلامة، يجعل من حفتر معزولا حتى من أقرب حلفائه مصر والإمارات، فلا يمكن للإمارات أن تؤيد موقف حفتر وهي تحارب الانقلابيين في اليمن، ولا يمكن لمصر الاستمرار في تأييده وهي تنظر إلى حسابات إقليمية ودولية معقدة، بالإضافة إلى مصالحها الكبيرة في ليبيا. يبدو أن الجنرال دخل إلى متاهته منفردا ولن يخرج منها أبدا.”

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