الجزائر تعلن حالة الاستنفار في مناطق حدودها مع ليبيا عقب رصد تحركات “إرهابية”

نشرت السلطات الجزائرية قوات الجيش وحدات عسكرية على حدودها مع ليبيا والنيجر ومالي، لمنع تسلل “عناصر إرهابية” عبر المنافد الحدودية إليها.

وأعلنت الجزائر، الأحد، حالة الاستنفار الأمني على تلك الحدود، بعد أن إحباط هجمات كانت ستستهدف منشآت أمنية وحيوية جنوب الجزائر.

وقال مصدر جزائري مطلع: إن الوحدات العسكرية تلقت تعليمات لتكثيف الدوريات الأمنية والمراقبة والحراسة ومضاعفة نقاط التفتيش على الحدود مع ليبيا، إلى جانب تكثيف الطلعات الجوية عبر العديد من المحاور والمسالك الصحراوية. وفق مانقله موقع بواية الوسط.

وأوضح المصدر قائلا: “الأمر يتعلق بالمراقبة الجوية للصحراء الواقعة قرب غرب مدن ساردالاس وغات بأقصى الجنوب الغربي، على الحدود المشتركة مع ليبيا، لصدّ محاولات تسلل عناصر تنظيم الدولة الفارين من بؤر التوتر”.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أعلنت عن إبطال مخطط “إرهابي” لتفجير منشآت استراتيجية ومراكز أمنية في الجنوب الجزائري، بعدما تمكنت الوحدات من حجز ترسانة من قاذفات الصواريخ وكمية من المواد المتفجرة.

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