تعرف على آخر التطورات العسكرية في درنة

المتوسط/ خاص

اكد مصدر عسكري في درنة وقوع مناوشات متقطعة بين قوات الجيش والجماعات الارهابية في المدينة.

وبين المصدر في تصريح للمتوسط ان المناوشات متواصلة منذ ايام بالاسلحة الثقيلة (الهاوزر والجراد) بين عناصر الكتيبة 122 التابعة للجيش في منطقة الحيلة جنوب درنة والجماعات الارهابية في محور الظهر الحمر بالمدينة.

ولفت المصدر الى ان الجيش يقوم برصد الجماعات الارهابية وضربها اذا لاحظ تحركات مشبوهة مشيرا الى ان حالة النفير العام لاتزال معلنة في كل محاور المدينة تحسبا لاي هجوم من الجماعات الارهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية