#ليبيا_الآن|هنئت الحكومة المؤقتة الشعب الليبي بمناسبة الذكرى 66 لعيد الإستقلال اليوم الأحد،و دعت الشعب الليبي بالجنوب والشرق والغرب نبذ الفرقة والجهوية ،والتركيز على اللحمة الوطنية ودعم الشرعية التي جاءت عبر صناديق الإقتراع والتعاون حتى ترسو سفينة الوطن في ميناء السلام والأمن.



