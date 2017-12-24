5 حلول طبيعية لتخفيف أعراض فترة انقطاع الدورة الشهرية

كشفت طبيبة النساء بمستشفى باريس الجامعي، مارى سليد راي، عن 5 حلول طبيعية تساعد المرأة على تخفيف حدة أعراض فترة انقطاع الطمث، دون اللجوء إلى العلاج الهرموني، الذي ترفضه غالبية النساء.

وتعاني المرأة عند بلوغها الخمسين من عمرها من بعض الأعراض بسبب توقف إنتاج هرمون "الإستروجين"، تتلخص في الإحساس بالهبو الساخن، وكثرة العرق أثناء الليل، وتغيير المزاج، وزيادة الوزن، واضطرابات النوم.

وتتلخص الطرق الطبيعية في علاج هذه الأعراض عن طريق مراقبة الوزن، والتركيز على تناول أطعمة غنية بالألياف تعطي إحساسا بالشبع، وممارسة الرياضة بكثافة أسبوعيا لمدة 12 أسبوعا لتحسين اضطرابات النوم والمزاج، وكذلك تناول الأحماض الدهنية والأوميجا-3 الموجودة في الأسماك بأنواعها المختلفة ما يساعد على تخفيف الهبو خلال 8 أسابيع، بالإضافة إلى التوقف عن التدخين وتناول الفواكه الغنية بـ"الفيتو أستروجين" الموجود في العنب الأسود وبذر الكتان وفول الصويا.

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