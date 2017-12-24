9 عيوب عليك معرفتها قبل الارتباط بالرجل الجدي.. يخدعك بأناقته

"المظهر الخارجى للرجل هو السبب الخفي فى كسرة قلوبنا".. لم يكن هذا رأى صديقتى فقط، فالكثير من الفتيات احترسن من الوقوع فى هذا الفخ بعد انكسار قلوبهن من تجارب سابقة، خاصة مع الرجل الذي ينتمي لبرج الجدي؛ حيث يخدع الفتيات بأناقة مظهره وحسن حديثه، وطريقته الجذابة فى الحديث عن مستقبله وطموحه، التي تغوص فيها الفتاة دون أن تدرى أن رجل الجدي يخفي عيوبا كثيرة صعب اكتشافها.

عزيزتى لا نريد لك أن تقعي فريسة لرجل الجدي، لذلك إليك 9 عيوب معروف بها.. احذريها:

1- انطوائي

رغم أنه يظهر فى أغلب الأوقات شخصية اجتماعية محبة للجميع، فإنه شخص انطوائي، يبحث دائما عن مكان ينعزل فيه ويرغب فى الجلوس منفردا أوقاتا كثيرة.

2- يخشى القرارات

نعلم عزيزتى أن عليه التفكير جيدا قبل الإفصاح عن مشاعره لك، لكن يكفي شهر أو اثنان لهذا وليس أكثر.

3- بيتوتي

لا تتخيلي أن الرجل الذى يتحدث معك عن طموحه فى السفر، يكره الخروج من المنزل فى يوم الإجازة، فالجدي بيتوتي للغاية.. لا تنخدعي فى أحلامه.

4- متقلب المزاج

قد يحدثك تليفونيا بطريقة لطيفة للغاية، وعندما يقابلك يسيء فى تعامله معك، ليس كرها فيك لكنه تقلب المزاج الحاد عنده.

5- مسيطر

الجميع يتحدث عن حرية المرأة من بينهم هو، لكن عند الفعل يتحول إلى شخص خلق لحجب حرية شريكة حياته.

6- التقليل

هل تتوقعين أنه سيحتفل بإنجاز صغير لك؟ عزيزتى هذا رجل من شأنه التقليل منك دائما سواء قمت بإنجاز كبير أو صغير.

7- غير مستقر نفسيا

لا أستطيع أن أحدد لك الأمراض النفسية التى يعانى منها رجل الجدي، لكن خبراء علم الفلك يقولون عنه "رجل غير مستقر نفسيا وعاطفيا لكنه مستقر ماديا".

8- قليل المجاملات

فى بداية الخطوبة أو الارتباط، نرغب فى كثير من الغزل وقليل من الهدايا والمجاملات، ومع رجل الجدي انسي هذا الشيء فهو قليلا فى الاثنين.

9- الاستغلال

ليس هنا أقصد الاستغلال المادي، فربما إتقانه فى عمله وحرصه الدائم على الكسب لا يجعله يقوم بهذا معك، لكني أقصد الاستغلال المعنوى والتركيز على نقاط ضعفك لتكون نقاط قوة له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا