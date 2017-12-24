لقاء عمل لتثقيف الاطفال المصابين بالسكري في البيضاء

المتوسط:

اقامت مستشفى الثورة المركزي التعليمي في البيضاء بالتعاون مع مستشفى اطفال بنغازي لقاء عمل حول تثقيف الأطفال المصابين بمرض السكري

وتناول المشاركون في اللقاء الذي اقيم في بلدية البيضاء توعية أسر الأطفال المصابين بالسكري، الى جانب القاء محاضرات بحثية لطلاب الطب شملت التعريف بآخر ما توصل إليه البحث العلمي في مجال الوقاية والعلاج، والحد من المضاعفات لمرضى السكري

وجرى خلال اللقاء الاتفاق بين الأطباء من بنغازي، والبيضاء، على تبادل الزيارات والخبرات، وإعطاء محاضرات توعية كل يوم سبت في مركز البيضاء لعلاج السكري .

وحضر اللقاء أعضاء هيأة التدريس بكليات الطب البشري في جامعة عمر المختار، وجامعة بنغازي، وأولياء أمور الأطفال المصابين، وطلاب الطب البشري، ومدير مركز علاج السكري في البيضاء أحمد الجبالي، ومدير مستشفي الثورة محمد التريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية