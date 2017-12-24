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#ليبيا_الآن| زار فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بلدية #مصراتة أ…

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زار فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بلدية #مصراتة أمس السبت ، لتقديم واجب العزاء في عميد البلدية الراحل محمد مفتاح اشتيوي ،برفقته أحمد حمزة نائب الرئيس ومحمد سيالة وزير الخارجية .



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