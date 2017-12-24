ليبيا_الآن| زار فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بلدية #مصراتة أ…

#ليبيا_الآن| زار فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بلدية #مصراتة أمس السبت ، لتقديم واجب العزاء في عميد البلدية الراحل محمد مفتاح اشتيوي ،برفقته أحمد حمزة نائب الرئيس ومحمد سيالة وزير الخارجية .





