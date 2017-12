نفت مديرة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتوقف العمليات بالمستشفى لمدة أسبوع.

وقالت البرغثي في تصريح لقناة 218، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ومجرد شائعات يتم تداولها دون التأكد من صحتها، مؤكدة أن العمليات تجري بشكل طبيعي بالمستشفى وبحسب مواعيدها السابقة.

