3 وفيات وإصابة بتسرب غاز الهيدروجين في حقل زلطن

توفي أحد الموظفين بحقل زلطن التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز، وعاملان سودانيان تابعان لإحدى شركات المقاولات العاملة بالحقل إثر تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين (H2S) أثناء الصيانة الدورية.

وقال مسؤول بحقل زلطن لقناة 218، إن هناك موظفا ليبيا آخر حالته حرجة، مؤكدا محاولة إسعافهم إلى موقع الشركة الرئيسي بمرسى الحريقة ولكن دون جدوى، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى أجدابيا الذي تسلم 3 جثامين والموظف المصاب جراء الغاز.

