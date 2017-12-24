وفاة ليبي وسودانييْن جراء تسرب غاز «كبريتيد الهيدروجين» بحقل زلطن

أكد مستخدمو حقل زلطن التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز، وفاة موظف ليبي وعاملييْن سودانييْن، وإصابة ليبي آخر حالته حرجة جراء تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين المعروف اختصارًا بـ«H2S».

وقال المستخدمون بحقل زلطن في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إنَّ تسرب غاز «H2S» حدث أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمعمل الغاز بحقل زلطن، ظهراليوم، ما أدى إلى وفاة موظف ليبي وسودانييْن اثنيْن يعملان بإحدى شركات المقاولات العاملة بالحقل.

وأوضح المستخدمون أنَّه جرى إسعافهم إلى موقع الشركة الرئيسي بمرسى البريقة، ومنه إلى مدينة أجدابيا، لكن دون جدوى، وتوفي الموظف والعامليْن، فيما يقبع موظف ليبي آخر بمستشفى أجدابيا لتلقي العلاج، لكن حالته الصحية غير مستقرة.

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