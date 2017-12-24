أمن شحات يلقي القبض على سارقي قطع أثرية

المتوسط :

القت السلطات الأمنية بمديرية أمن الشحات القبض على شخصين بحوزتهما رأس تمثال يعود للعصر الروماني، وصحن معدني لونه نحاسي .

و أفاد مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن شحات الملازم “حسن بوأكريم” إن عملية الضبط جاءت عقب إعداد كمين محكم لضبط الجناة فور تلقيهم معلومات موثوقة لقسم البحث الجنائي عن وجود أشخاص يقومون بعرض قطع أثرية للبيع .

ولفت بو كريم إلى أن القطعة الأثرية تعود لخمسين سنة ماضية ، مشيرا بأن المديرية أخطرت مصلحة الآثار التابعة للحكومة المؤقتة بالواقعة ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

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