برلماني: يمكن التفاهم بين النواب والدولة بشأن المناصب السيادية

المتوسط/ خاص

اكد عضو مجلس النواب حمد البنداق انه يمكن التفاهم بين البرلمان ومجلس الدولة على تشكيل لجنة من الطرفين تتولى الاختيار بين المرشحين للمناصب السيادية.

ودعا البنداق في تصريحات للمتوسط اعضاء مجلس الدولة الى التنازل قليلا والقبول بمحمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي مبينا انه يتوجب على مجلس الدولة النظر الى تدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد واخذها بعين الاعتبار في التعامل مع موضوع اختيار المحافظ.

واضاف البنداق ان الشكري شخصية اقتصادية من طراز رفيع بشهادة حتى المعارضين لاختياره متوقعا ان يتمكن الشكري من العمل من طرابلس خلال فترة زمنية قريبة

واشار البنداق الى ان انتخاب محافظ للمصرف المركزي امر لابد منه نظرا لانتهاء ولاية المحافظ السابق

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