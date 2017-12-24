الكهرباء: إخماد نيران اندلعت بمحطة السبعة شرقي طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن فرق السلامة العامة والشرطة الكهربائية بالتعاون مع هئية السلامة الوطنية، تمكنوا من إخماد حريق نشب في محطة 11/30 ك.ف بمنطقة السبعة شرقي طرابلس.

وأضافت الشركة على صفحتها الرسمية في فيسبوك الأحد، أن المحطة مغذية لحي سكني كبير بالمنطقة، ولم توضح الشركة أسباب اندلاع النيران بالمحطة، مشيرة إلى أن النيران طالت المحطة بشكل كامل.

وأشارت العامة للكهرباء إلى أن مسؤولي التوزيع والجهد المتوسط يعملون على متابعة الحريق ودراسة إمكانية معالجة الأضرار لتغذية المنطقة بالتيار الكهربائي عبر خطوط أخرى.

وكان حريق نشب في محطة تحويل كهرباء جهد 30/11 ك.ف في منطقة بن عاشور وسط العاصمة طرابلس، في شهر أغسطس الماضي.

و تقوم فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء خلال هذه الأيام، بصيانة الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية في كافة مناطق طرابلس الكبرى.

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