ماذا قال السائح عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ؟

أكد عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في بلاده ستنطلق قبل حلول 30 سبتمبر العام المقبل بحسب خارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة .

جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) قال خلاله عماد السائح إن ” عملية تسجيل الناخبين تجري بشكل جيد كما أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي في تصاعد مستمر “.

و كشف المسؤول في مفوضية الانتخابات الليبية أن ” عدد الناخبين المسجلين في سجل الانتخابات وصل لمليون ناخب “.

و حول المشاركين في الانتخابات القادمة قال السائح ” جميع الليبيين يحق لهم المشاركة طالما لديهم رقم وطني ” مؤكدا أن ” أعوان و مؤيدي ورجال النظام السابق هم أيضا ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة “.

و بشأن ما يتردد من نية نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي حاكم ليبيا السابق من ترشيح نفسه لحكم البلاد خلال تلك الانتخابات قال السائح ” مشاركة سيف أو أي شخص أخر ليس من اختصاصي أن افصل فيها “.

وتابع ” وعلي كل حال هو و أي مواطن ليبي يحمل رقم وطني وتنطبق عليه شروط الترشح عليه بالتقدم لخوض المنافسة ولكن إلي الآن لا يوجد قانون يحدد شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة ونحن ننتظر صدور ذلك القانون “.

وأضاف ” بحسب خطة الأمم المتحدة الكل يشترك في العملية انتخابية ولا وجود لأي تصنيفات أو مسميات ما يهم أنه شخص ليبي بغض النظر من يكون “مؤكدا ” عدم وجود أي نوع من الإقصاء لأي طرف ” بحسب السائح .

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