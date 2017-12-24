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#ليبيا_الآن| انطلقت بمدينة #البيضاء أمس السبت ورشة عمل ، بعنوان التثقيف الصحي …

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| انطلقت بمدينة #البيضاء أمس السبت ورشة عمل ، بعنوان التثقيف الصحي للأطفال المصابين بالسكري ،بإشراف وتنظيم مستشفى الثورة المركزي التعليمي ومستشفى الأطفال ببنغازي ومركز بنغازي الطبي ،والتي تستمر لمدة يومين بقاعة فندق مرحبا السياحي .





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