مؤتمر برقة لتفعيل دستور الاستقلال وعودة المملكة يطالب بمبايعة الأمير محمد الحسن السنوسي ملكا

طالب البيان الختامي لمؤتمر برقة لتفعيل دستور الاستقلال وعودة المملكة الليبية بسرعة تفعيل دستور الاستقلال، ومبايعة الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ملكا للبلاد كحل وحيد للصراع القائم على السلطة.

جاء ذلك خلال اجتماعهم الذي عقد أمس بمقر البرلمان الليبي خلال العهد الملكي بمدينة البيضاء.

ودعا الحاضرون الممثلون لأغلب القبائل والمكونات الاجتماعية في المنطقة الشرقية الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، الوريث الشرعي دستوريا ليكون ملكا على البلاد، ليباشر مسؤولياته، ويضطلع بمهامه طبقا لنصوص مواد الدستور بحسب البيان، مطالبين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالقيام بدورها القانوني والأخلاقي تجاه الشعب الليبي لاستئناف حياته الدستورية في ظل دولته المستقلة».

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