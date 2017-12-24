رابطة مهجري تاورغاء: الاعتصام مستمر بساحة “الرئاسي” حتى إقرار العودة

أكد رئيس رابطة مهجري تاورغاء محمد رضوان، تواصل اعتصامهم في ساحة المجلس الرئاسي المقترح إلى حين إصدار قرار بالعودة إلى مدينتهم.

وأعرب رضوان في تصريح صحفي، عن أسفه لما وصفها بمماطلة الرئاسي المقترح في إعادة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

ودعا عضو لجنة المصالحة بتاورغاء عبدالنبي أبوعرابة، أهالي مصراتة إلى السماح بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، وتنفيذ اتفاق العودة الذي وقع عليه الطرفان برعاية من البعثة الأممية.

وقال أبوعرابة إن المخيمات التي يقطنها أهالي تاورغاء منذ سبع سنوات غير صالحة للسكن، في حين لم تقدم الجهات المسؤولة حلّا جذريا لمعاناة الأهالي.

وكان أهالي تاورغاء اقتحموا مقر المجلس الرئاسي المقترح بطريق السكة صباح اليوم تزامنا مع استقبال فائز السراج وفدا إيطاليا برئاسة وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو، مطالبين بالعودة إلى مدينتهم ووضع حدّ لمعاناتهم داخل المخيمات.

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