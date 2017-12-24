“مؤتمر برقة” يطالب بعودة محمد الرضا السنوسي ملكًا للبلاد

طالب مؤتمر برقة لتفعيل دستور الاستقلال وعودة المملكة الليبية، بعودة الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ملكًا للبلاد، وذلك خلال اجتماعهم أمس السبت الذي عقد بمقر البرلمان الليبي خلال العهد الملكي بمدينة البيضاء.

ودعا الحاضرون، الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي – الوريث الشرعي دستوريًا – ليكون ملكًا على البلاد يباشر مسؤولياته ويضطلع بمهامه طبقًا لنصوص مواد الدستور.

كما ناشد الحاضرون، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى القيام بدورها القانوني والأخلاقي تجاه الشعب الليبي لاستئناف حياته الدستورية في ظل دولته المستقلة، وفق قولهم.

وأكد الحاضرون لمؤتمر برقة لتفعيل دستور الاستقلال وعودة المملكة الليبية، دعم توصيات مؤتمر غريان الذي عقد في مدينة غريان في شهر أكتوبر الماضي.

وقال الحاضرون، إن شرعية دستور الاستقلال عادت تلقائيا بعد زوال نظام القذافي الذي انقلب على الشرعية، مؤكدين ضرورة تطبيق جميع نصوص دستور الاستقلال بما فيها شكل ونظام الدولة والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية حتى القيام بانتخابات عامة لاعتماد الدستور أو تعديله.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي حضره ممثلون عن أغلب القبائل والمكونات الاجتماعية في إقليم برقة، قد عقد بمناسبة مرور الذكرى الـ66 لاستقلال ليبيا، التي تصادف اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر.

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