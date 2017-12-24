ملك السعودية يهنئ السراج بمناسبة ذكري الاستقلال

المتوسط :
هنأ ملك السعودية ، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال ليبيا.
و أعرب ملك السعودية ، و فقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الأحد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسراج ، ولحكومة وشعب ليبيا الشقيق ، متمنيا لليبيا مزيدا من التقدم والازدهار.
وأشاد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
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