ملك السعودية يهنئ السراج بمناسبة ذكري الاستقلال

المتوسط :

هنأ ملك السعودية ، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال ليبيا.

و أعرب ملك السعودية ، و فقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الأحد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسراج ، ولحكومة وشعب ليبيا الشقيق ، متمنيا لليبيا مزيدا من التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

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