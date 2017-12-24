عقيلة صالح يطالب بالتوجه العاجل إلى الانتخابات وقانون الاستفتاء

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتوجه بشكل عاجل إلى الانتخابات وإقرار الدستور وقانون الاستفتاء.

وأضاف عقيلة في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال ليبيا، نقلها مستشاره الإعلامي لوسائل الإعلام، أضاف أن خطوة الانتخابات ستنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتطور والازدهار.

كما دعا رئيس مجلس النواب أبناء الشعب إلى نبذ الخلاف والشقاق والفرقة، والسعي إلى توحيد الصف ولم الشمل من أجل إنقاذ بلادهم مما تعاني منه من فوضى وإرهاب، على حد قوله.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت مطلع الشهر الجاري البدء في عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى اختصار المدة الزمنية التي تأخذها الدورات الانتخابية.

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