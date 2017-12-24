مادة الديزل ستدخل درنة قريباً لتشغيل المولدات

أوضح عميد بلدية درنة إحميده فضل الله تربح في تصريح له لـ بوابة افريقيا الإخبارية بأنه جري ظهر اليوم الأحد العمل والتنسيق مع غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بشأن أخذ الإذن بدخول مادة الديزل لتشغيل مولدات توليد الطاقة الكهربائية لمقسمات البريد والاتصالات لحل المشاكل الفنية العالقة في تفعيل خدمة الاتصالات والإنترنت بالمدينة وما جاورها.

كما أكد العميد بأن مادة “الديزل” التي سيتم ادخالها ستكون وفق الاحتياج الفعلي للتشغيل وفق المعطيات المقدمة من شركة البريد والاتصالات درنة لتشغيل المقسمات الرئيسية بالمدينة اَي بما يعادل “100” لتر لكل دفعة على مراحل متفاوتة. وأشاد تربح بدور آمر مجموعة عمليات عمر المختار العميد كمال الجبالي الذي كان دائم الحرص على تقديم الخدمة الإنسانية وتأمين دخول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية للمدينة. مضيفا بان من المتوقع بدء العمل في ادخالها وتسليمها خلال الأسبوع الجاري.

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